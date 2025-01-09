Fikret Öztürk'ün Villasındaki Milyon Dolarlık Soygunda Yeni Gelişme

Koç Holding’e bağlı akaryakıt şirketi Opet’in kurucu ortağı ve Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk’e ait Üsküdar Burhaniye Mahallesi’ndeki Çam Konaklar Sitesi’nde bulunan villa, 28 Aralık gecesi hırsızların hedefi oldu.

Şüpheliler, ikiz plakalı beyaz bir araçla olay yerine gelerek tel örgüleri kesip balkon kapısından içeri girdi. Villayı bir süre arayan Musa B. ve Nihat D., bir çelik kasa ve 45’lik Magnum tabancayı çalarak hızla kaçtı. Kaçış anında Öztürk’ün akrabası ve sitenin güvenlik görevlisi olayı fark ederek durumu polise bildirdi.

1 MİLYON DOLARLIK DEV VURGUN

Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemelerde yaklaşık 1 milyon dolar değerinde döviz ve ziynet eşyasının çalındığını tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin izini sürerek yerlerini belirledi ve operasyon düzenledi.

HIRSIZLAR ADLİYEDE

Hırsızlık olayında adı geçen ve 25 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenilen Musa B. ve Nihat D., kısa sürede yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli, Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Kaynak: İHA