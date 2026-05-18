Fikirtepe'de Tarihi Gün! Bakan Kurum Açıkladı: 11 Bin 729 Konutun Teslimatı Bugün Başlıyor

İstanbul Kadıköy'de binlerce hak sahibinin yıllardır beklediği büyük dönüşüm projesinde mutlu sona ulaşıldı. Özel sektörün yarım bıraktığı projeleri devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1. Etap çalışmalarını bitirerek depreme dayanıklı modern bir şehir inşa etti.

'YILLARDIR ÇÖZÜLMEYENİ ÇÖZDÜK'

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan mağduriyetlerin tamamen giderildiğini vurguladı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz."

DEV MİLLET BAHÇESİ

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, Yeni Fikirtepe sadece konutlardan oluşmuyor. Proje alanının yüzde 55'i tamamen sosyal donatılara ayrıldı. Modern yaşam alanına dönüştürülen bölgeye şu tesisler kazandırıldı:

120 bin metrekarelik dev Millet Bahçesi,

11 adet cami ve 1 adet sağlık tesisi,

8 eğitim tesisi ve 1 spor tesisi,

Kapsamlı sosyal ve kültürel yaşam alanları.

HAK SAHİPLERİ ANAHTARLARINI NASIL ALACAK?

Teslimat sürecinin resmen başlamasıyla birlikte hak sahipleri, gayrimenkullerine ait tüm detaylı bilgilere Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sitesi üzerinden kolayca erişebilecek. Vatandaşlar anahtar teslim işlemleriyle ilgili tüm süreci ise bölgedeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebilecek.

Kaynak: AA