Fikirtepe'de Tarihi Gün! Bakan Kurum Açıkladı: 11 Bin 729 Konutun Teslimatı Bugün Başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yıllardır kangrene dönen sorunu çözdük, Yeni Fikirtepe'de teslimatlara başlıyoruz" diyerek müjdeyi verdi. İşte dev projede anahtar alım süreci ve merak edilen tüm detaylar...

Son Güncelleme:
Fikirtepe'de Tarihi Gün! Bakan Kurum Açıkladı: 11 Bin 729 Konutun Teslimatı Bugün Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Kadıköy'de binlerce hak sahibinin yıllardır beklediği büyük dönüşüm projesinde mutlu sona ulaşıldı. Özel sektörün yarım bıraktığı projeleri devralan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1. Etap çalışmalarını bitirerek depreme dayanıklı modern bir şehir inşa etti.

Fikirtepe'de Tarihi Gün! Bakan Kurum Açıkladı: 11 Bin 729 Konutun Teslimatı Bugün Başlıyor - Resim : 1

'YILLARDIR ÇÖZÜLMEYENİ ÇÖZDÜK'

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan mağduriyetlerin tamamen giderildiğini vurguladı. Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz."

Fikirtepe'de Tarihi Gün! Bakan Kurum Açıkladı: 11 Bin 729 Konutun Teslimatı Bugün Başlıyor - Resim : 2

DEV MİLLET BAHÇESİ

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, Yeni Fikirtepe sadece konutlardan oluşmuyor. Proje alanının yüzde 55'i tamamen sosyal donatılara ayrıldı. Modern yaşam alanına dönüştürülen bölgeye şu tesisler kazandırıldı:

  • 120 bin metrekarelik dev Millet Bahçesi,
  • 11 adet cami ve 1 adet sağlık tesisi,
  • 8 eğitim tesisi ve 1 spor tesisi,
  • Kapsamlı sosyal ve kültürel yaşam alanları.

Fikirtepe'de Tarihi Gün! Bakan Kurum Açıkladı: 11 Bin 729 Konutun Teslimatı Bugün Başlıyor - Resim : 3

HAK SAHİPLERİ ANAHTARLARINI NASIL ALACAK?

Teslimat sürecinin resmen başlamasıyla birlikte hak sahipleri, gayrimenkullerine ait tüm detaylı bilgilere Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sitesi üzerinden kolayca erişebilecek. Vatandaşlar anahtar teslim işlemleriyle ilgili tüm süreci ise bölgedeki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebilecek.

Fikirtepe'de Tarihi Gün! Bakan Kurum Açıkladı: 11 Bin 729 Konutun Teslimatı Bugün Başlıyor - Resim : 4

Betona Yeşil Ayar: 2027'de Karbonsuz Bina Dönemi BaşlıyorBetona Yeşil Ayar: 2027'de Karbonsuz Bina Dönemi BaşlıyorGüncel

Bakan Kurum Türkiye’nin Yeni Şehircilik Vizyonunu Açıkladı: 81 İle 'Sıfır Enerjili Bina' ModeliBakan Kurum Türkiye’nin Yeni Şehircilik Vizyonunu Açıkladı: 81 İle 'Sıfır Enerjili Bina' ModeliGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Murat Kurum İstanbul kentsel dönüşüm
Son Güncelleme:
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz İstifa Etti İYİ Parti İstanbul Milletvekili İstifa Etti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomide Rekor ve 'Fırsatçılık' Mesajı: '35 Aydır Tek Hanedeyiz, Prim Vermeyeceğiz!' Ekonomide Rekor ve 'Fırsatçılık' Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar İmamoğlu'nun Diploma İptali Davasında Yeni Karar
Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı Araçlarda Zorunlu Ekipman Listesi Değişti: Arabasında Eksik Olan Yandı
Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltındaydı: Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı Rasim Ozan Kütahyalı Tutuklandı
İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası: 57 Şüpheli Gözaltına Alındı İBB'ye Yeni Operasyon Dalgası
Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü Altın Alacaklar ve Satacaklar Dikkat! Sert Düşüşün Ardından İbre Tersine Döndü