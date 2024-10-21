Ünlü Sunucu Fetullah Gülen'in Ölümünü Böyle Duyurdu: Ateşi Bol Olsun

Terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in öldüğüne dair iddialar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü bildirildi. Kendilerine yakın bir sitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü belirtildi.

'ATEŞİ BOL OLSUN'

Ölüm haberini canlı yayında alan tv100 programcısı Cansu Canan Özgen, "Bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin darbe ile demokrasisine adaletine, bu ülkenin önemli kurumlarına çeteleşerek sızmış. Bu ülkeyi devirmek için vatan evlatlarını bir devşirme usulüyle kendi ülkesine düşman etmiş. Bu terörist başının ölmesinin ardından ancak ateşi bol olsun denilir" ifadelerini kullandı.

'HAYIRLI OLSUN'

Yazarı Fuat Uğur ise "Hasretle beklenen bir ölümdü bu. Hakikaten Türkiye’ye büyük eziyetler çektirmiş acılar çektirmiş ve Türkiye’yi yok etmeye odaklı bir örgütün temelini atmış bir terör elebaşının ölümünü şu anda haber almış durumdayız bu güzel haber tüm Türkiye’ye hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: tv100