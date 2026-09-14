FETÖ'nün Güncel 'Gaybubet' Evleri Çökertildi
Ankara'da FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinde saklandığı tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
'GAYBUBET' EVLERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN
Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: