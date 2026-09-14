FETÖ'nün Güncel 'Gaybubet' Evleri Çökertildi

Ankara'da FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği ve 'gaybubet' adı verilen hücre evlerinde saklandığı tespit edilen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Son Güncelleme:
FETÖ'nün Güncel 'Gaybubet' Evleri Çökertildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

'GAYBUBET' EVLERİNE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu kapsamda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları ve buralarda barınanlara yardım ettikleri tespit edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtildi.

FETÖ Firarisine Gizli Bölmede Ters Kelepçe! 'Adaletin Pençesinden Kurtulamayacaklar'FETÖ Firarisine Gizli Bölmede Ters Kelepçe! 'Adaletin Pençesinden Kurtulamayacaklar'Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
FETÖ Ankara Operasyon
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Silivri’de Yemek Dağıtan Gizemli Tanık: Kozinoğlu'nun Avukatına Atılan Mailler Ortaya Çıktı, 'Esmer Melek' Aranıyor Kozinoğlu'nun Avukatına Atılan Mailler Ortaya Çıktı, 'Esmer Melek' Aranıyor
Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti
ÇOK OKUNANLAR
Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı Tabela Kurultay Yapılmadan Değişebilir: YENİ Parti'de Yargıtay Alarmı
Ankara’da Sıcak Saatler: CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti CHP, 'Butlan Davası'nı Yargıtay’a Taşımaktan Vazgeçti
Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde! Mezarın Açıldığı Gün 'Tarihi İnfaz' Videosu Paylaşıldı, Apar Topar Silindi Kaşif Kozinoğlu Soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu Gündemde
11 İlde Çete Avı! 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı 4 Büyük Suç Örgütüne Darbe, 106 Gözaltı
MASAK Raporu Oyunu Bozdu: 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu 17 Milyar 750 Milyon Liralık Yasa Dışı Bahis Vurgunu