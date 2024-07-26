FETÖ'den İhraç Edilen Polis 7 Yıl Sonra Yakalandı

Ankara'da 7 yıldır aranan FETÖ/PDY mensubu eski polis memuru yakalandı. Şahsın, Altındağ ilçesinde kayıtsız olarak yaşadığı öğrenildi.

FETÖ'den İhraç Edilen Polis 7 Yıl Sonra Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan firari olan ve 7 yıldır aranan FETÖ/PDY üyesi "Say" kod adlı ihraç polis memuru H.A'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde, H.A'nın Altındağ ilçesinde kayıtsız olarak bir adreste kaldığı tespit edildi.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, evde "zula" olarak tabir edilen gizli bölmede saklanan H.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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