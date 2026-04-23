FETÖ Suçlamasıyla Tutuklanan Rezan Epözdemir Hakkında Takipsizlik Kararı

14 Ağustos'ta tutuklanıp, 14 Ocak'ta tahliye olan avukat Rezan Epözdemir hakkında FETÖ'ye yardım ve casusluk ile rüşvet suçlarından 'kovuşturmaya yer olmadığı'na dair karar verildi.

FETÖ Suçlamasıyla Tutuklanan Rezan Epözdemir Hakkında Takipsizlik Kararı
Avukat Rezan Epözdemir, hakkında açılan 'casusluk ve FETÖ'ye yardım' davalarından takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

Epözdemir, sürece dair X hesabından açıklama yaptı.

'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'

Epözdemir, açıklamasında "İyi niyetli olarak eleştiri ve paylaşım yapan herkese hakkımı helal ediyorum, kimseye kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM'

Açıklamasına devam eden Epözdemir, "Hasmane tavırla ve kötü niyetli olarak sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında, hak arama özgürlüğümü kullanacağım ve gerekli yasal yollara başvuracağım" ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Epözdemir, FETÖ'ye yardım ve casusluk soruşturması kapsamında 14 Ağustos 2025'te tutuklanmış, 14 Ocak 2026'da ise tahliye edilmişti.

