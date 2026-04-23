FETÖ Suçlamasıyla Tutuklanan Rezan Epözdemir Hakkında Takipsizlik Kararı

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında açılan 'casusluk ve FETÖ'ye yardım' davalarından takipsizlik kararı verildiğini duyurdu.

Epözdemir, sürece dair X hesabından açıklama yaptı.

'HAKKIMI HELAL EDİYORUM'

Epözdemir, açıklamasında "İyi niyetli olarak eleştiri ve paylaşım yapan herkese hakkımı helal ediyorum, kimseye kırgınlığım yok" ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIM'

Açıklamasına devam eden Epözdemir, "Hasmane tavırla ve kötü niyetli olarak sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında, hak arama özgürlüğümü kullanacağım ve gerekli yasal yollara başvuracağım" ifadelerini kullandı.

Sayın Kamuoyuna;



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08.04.2026 tarih ve 2025/171234 Sor., 2026/51483 K. sayılı kararıyla Casusluk ve Fetö’ye yardım suçlarından hakkımda “Kovuşturmaya Yer Olmadığı” na dair karar, yani takipsizlik kararı verildi. Bir başka anlatımla; hukuk… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 23, 2026

OCAK AYINDA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Epözdemir, FETÖ'ye yardım ve casusluk soruşturması kapsamında 14 Ağustos 2025'te tutuklanmış, 14 Ocak 2026'da ise tahliye edilmişti.

