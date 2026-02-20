FETÖ Operasyonunda 54 Kişi Tutuklandı

MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 54'ü tutuklandı

FETÖ Operasyonunda 54 Kişi Tutuklandı
Kayseri'de edinilen bilgiye göre MİT Başkanlığı ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan ortak çalışmalarda; Kayseri FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 aylık teknik-fiziki takip ve dinleme sonucu Kayseri, İstanbul, Adana ve Mersin'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi.

70 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

144 ekip, 676 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 RUHSATSIZ TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon süresince; gizli düzenek halinde ses kayıt ve kamera cihazı, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ve çeşitli miktarlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

54 TUTUKLAMA VE 16 ADLİ KONTROL KARARI

Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 54’ü tutuklanırken, 16 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA

