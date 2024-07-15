FETÖ Operasyonlarında 74 Şüpheliye 'Kıskaç'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür devam eden 'KISKAÇ-22' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şubelerince Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-22' operasyonu düzenlendiğini belirtti.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda 74 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, "Şüphelilerin; örgütün sözde 'adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" dedi.

ÇOK SAYIDA DÖVİZ VE TÜRK LİRASI ELE GEÇİRİLDİ

Yerlikaya operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini aktardı.