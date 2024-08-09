FETÖ Hükümlüsü Hakim Saklandığı Evde Yakalandı

Bursa'da, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve ihraç edilen hakim Hikmet Şen, saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

FETÖ Hükümlüsü Hakim Saklandığı Evde Yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan eski hakim Hikmet Şen'in, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Dün saat 23.30 sıralarında eve baskın düzenleyen ekipler, Şen'i yakalayıp gözaltına aldı.

Şen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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