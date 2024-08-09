FETÖ Firarisi Eski Başsavcı İstanbul'da Yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan yedi yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski başsavcıyı yakaladı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı. Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA