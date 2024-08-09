FETÖ Firarisi Eski Başsavcı İstanbul'da Yakalandı

FETÖ firarisi eski başsavcı Zafer Yıldız İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zafer Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Güncelleme:
FETÖ Firarisi Eski Başsavcı İstanbul'da Yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan yedi yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski başsavcıyı yakaladı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Örgüt üyeliğinden hakkında aranma kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Yıldız'ın Bağcılar'da olduğu tespit edildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Yıldız'ı yakaladı. Polislerce adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler
FETÖ Başsavcı
Son Güncelleme:
İlahiyat Fakültesi Dekanı Diyanet'in Hac Şampiyonu Oldu! Milyonlarca Vatandaş Sıra Beklerken 15 Kez Hacca Gitmiş İlahiyat Fakültesi Dekanı Diyanet'in Hac Şampiyonu Oldu!
7 Çocuğunu Kaybetti, Çareyi Türk Doktor Buldu: Mucize Tedaviyi Geliştiren Profesör Tıp Literatüründe 7 Çocuğunu Kaybetti, Çareyi Türk Doktor Buldu
Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı Star TV'de Yayımlanıyordu! Yalı Çapkını Yeni Adresinde Rekor Kırdı
Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
O Tarihte Emeklilik Planları Yapanlar Dikkat! Maaşlarda Yüzde 35 Kayıp Yaşanacak Daha Az Maaş Alınacak
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!