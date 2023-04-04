‘FETÖ Borsası’nın hızlı isimleri yeniden sahnede: Zekeriya Öz, Soylu, Ekşioğlu ve Başlılar’ın geçtiği hikaye neydi?

“FETÖ’nün prensi” olarak anılan Burak Başlılar, organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in açıklamalarından uzun süre sonra yeniden ortaya çıktı. Başlılar, Kuzey Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a dedesinden miras kalan Yılan Adası’ndaki askeri bölgedeki evi satın aldı.

Kuzey Kıbrıs medyasında yer alan haberlerde, ismi FETÖ Borsası ile de anılan Başlılar aynı zamanda Rauf Denktaş’ın torunu Serdar Denktaş’ın oğlu Rauf Denktaş ile iş ortağıydı. Başlılar’ın, Rauf Denktaş ve Mehmet Yücel’le MRB İnşaat adında şirketi vardı.

SOYLU’NUN KORUMA SAĞLADIĞI EKŞİOĞLU VE FETÖ BORSASI

Başlılar ve ortaklarının Kıbrıs’ta kumarhane sektöründe olduğu söyleniyordu. Ancak Başlılar’ın ilişki ağı sadece Kıbrıs’tan ibaret değildi.

İki farklı FETÖ soruşturması kapatılan Başlılar hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koruma tahsis ettiği Ekba Holding’in sahibi Cihan Ekşioğlu’yla birlikte mala çöktüğü ve FETÖ Borsası kurduğu iddiaları vardı.

Burak Başlılar, Sedat Peker’in geçen senelerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Onlarca siyasetçiye ve iş insanlarına dair yolsuzluk paylaşımları yapan Peker, Paramount Otel’e tankla girdiği söylenen Cihan Ekşioğlu’nun, FETÖ Borsası'nı kuran kişi olduğunu söyledi. Ekşioğlu’nun Soylu tarafından da korunduğu ortaya çıkarken, birçok yargı mensubuyla da yakın ilişkisi olduğu görüldü.

Ekşioğlu’nun, yargı mensupları ve bürokratların yanı sıra iş insanı olarak lanse edilen Burak Başlılar ile olan ilişkisi ise farklıydı. İlişki ağı çıkara ve paraya dayanıyordu.

ZEKERİYA ÖZ’E 500 BİN DOLAR VERDİ AMA FETÖ DOSYASI KAPATILDI

Başlılar hakkındaki mala çökme iddialarıyla birlikte hakkında açılan FETÖ soruşturmalarının nasıl kapatıldığı da dikkat çekiciydi.

FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan İstanbul Maltepe'deki "Pinhan Restoran"da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 45 sanıklı davanın şüphelilerinden biri de Burak Başlılar’dı.

Başlılar’ın FETÖ’nün firari eski savcısı Zekeriya Öz’e para aktardığı, Öz’e Forex’te oynaması için parça parça toplamda 500 bin dolar verdiği ifade edildi.

15 Aralık 2016’da ise FETÖ’nün bankasına 1 lira dahi koyanların tutuklandığı günlerde Başlılar hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verildi.

EKŞİOĞLU VE BAŞLILAR’IN “ÇÖKTÜĞÜ” OTELİN SAHİBİ KİMDİ?

Zekeriya Öz’e 500 bin dolar veren Başlılar’ın, Öz’ü yurt dışına kaçıran isim ile ironik bir bağı da vardı. Onları da birbirine bağlayan mala çökme ve FETÖ Borsası iddialarıydı.

Peker, Ekşioğlu’nun Burak Başlılar ile Ukrayna’nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezini hukuksuz bir şekilde ele geçirdiklerini söyledi. Peker, konuyla ilgili “O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A… hakkında Sabah gazetesinde Zekeriya Öz’ü yurtdışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye’ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye’ye gelmedi. Burak Başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna’daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz” ifadelerini kullandı.

Peker’in açıklamalarında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait Sabah gazetesinde yayımlanan bir haberden bahsetti.

O haber, 10 Ağustos 2020 tarihinde, Atakan Irmak imzasıyla yayımlanan “Zekeriya Öz’ü kaçıran isim Ukrayna’da sahnede! Türk işadamını 7 milyon Euro dolandırdı” başlıklı yazıydı. Haberde, Aytaç Ocaklı’dan, “FETÖ’nün firari eski savcısı Zekeriya Öz’ü yurt dışına kaçıran isim” olarak bahsedildi.

Aytaç Ocaklı aynı zamanda, Peker’in de “Malına FETÖ bahanesiyle çöküldü” dediği isimdi. İddiaya göre, “çökülen” otelin satışından elde edilen 66 milyon dolar da Başlılar ve Ekşioğlu arasında pay edildi.

BAŞLILARIN OTELİNİ ELİNDEN ALDIĞI OCAKLI’NIN GİZLİ TANIK İFADELERİ

Zekeriya Öz’ün iş insanlarıyla tanışmasını sağladığı söylenen Aytaç Ocaklı’nın, FETÖ’cü darbe girişiminden 4 ay önce 2016 yılında gizli tanıklıkları mevcuttu.

Gizli tanık ismi “Sultan” olan Aytaç Ocaklı, FETÖ’cü polis ve yargı mensuplarının yurt dışı ilişkilerine dair dikkat çeken beyanlar verdi.

Aytaç Ocaklı, 16 Mart 2016’da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ek beyanda, “Zekeriya Ersin Ökten isimli şahıs Anastasiya Pylypenko isimli eşinin hesapları üzerinden Ukrayna’da örgütün okullarına para aktarıldığından haberdar oldum. Bu şahısların araştırılmasını istiyorum. Bunu söyleme sebebim ise kişiler kendi şirketleri üzerinden örgüte finans sağladığı da yapılacak tahkikatla görülecektir” dedi. Yani Ocaklı, kendi çalışanını ihbar etti.

“Daha önce söylediklerine ek yapmak istediğini” söyleyerek beyanına devam eden Aytaç Ocaklı, “Ö.O. isimli şahıs, himmet paralarının koordinesinin yanı sıra, İstanbul ili mütevellisinde de görev alan bir örgüt mensubudur. M.B. de yine himmet paralarının koordinasyonunun yanında, eski SSCB yapısındaki ülkelerde, buradaki örgüt toplantılarında ve sohbetlerde, kendisinin okul ve gençlik arkadaşı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir başsavcı vekilinin olduğu, kendisiyle ilgili dosyalara bu suretle ulaştığını, başına bir şey gelirse de bu şahıs tarafından da kollanacağını söylemektedir” dedi.

Aytaç Ocaklı beyanında, iş insanı Mustafa Beldağ’ın FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasında yer aldığını söylüyordu ve gençlik arkadaşı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından korunduğunu belirtiyordu. Beldağ hakkında ise gizli tanık beyanından 2 yıl sonra, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan soruşturma açıldı ancak takipsizlik kararı verildi. Gizli tanık 'Sultan'ın Aytaç Ocaklı olduğu, Ocaklı’nın ifadesine itibar edilemeyeceği belirtildi.

Mustafa Beldağ’ın gençlik arkadaşı olan isim geçmişte İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekilliği yapan şimdiki AYM Üyesi İrfan Fidan’dı. İddiaların ilk ortaya çıktığı dönemde Cumhuriyet’e konuşan Beldağ, İrfan Fidan’ın ortaokul yıllarından beri arkadaşı olduğunu doğrulamıştı.

Tüm bu iç içe geçen, FETÖ Borsası, kumpas, mala çökme, dosya kapama iddialarına dolanan ilişki ağında yer alan isimler ise hala bir yerlerde görevlerine, ticaretlerine devam ediyor.