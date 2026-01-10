Feti Yıldız Açıkladı, 'Süreç Komisyonu'nun Bir Sonraki Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre Yıldız, ortak rapor için komisyonun 13 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanacağını duyurdu. Yıldız ayrıca ortak raporun ana başlıkları üzerinde uzlaşıldığını da belirtti.

Komisyonun ele aldığı başlıklara değinen Yıldız şunları söyledi:

“Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor.”

Kaynak: Habertürk