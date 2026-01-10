Feti Yıldız Açıkladı, 'Süreç Komisyonu'nun Bir Sonraki Tarihi Belli Oldu

MHP'li Feti Yıldız, ortak rapor üzerinde uzlaşılan başlıkların görüşülmesi için Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13 Ocak Salı günü toplanacağını duyurdu.

Feti Yıldız Açıkladı, 'Süreç Komisyonu'nun Bir Sonraki Tarihi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' süreci için TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora ilişkin açıklamalarda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre Yıldız, ortak rapor için komisyonun 13 Ocak Salı günü saat 15.00'te toplanacağını duyurdu. Yıldız ayrıca ortak raporun ana başlıkları üzerinde uzlaşıldığını da belirtti.

Komisyonun ele aldığı başlıklara değinen Yıldız şunları söyledi:

“Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor.”

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Görev Süresi 2 Ay UzatıldıMilli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Görev Süresi 2 Ay UzatıldıGüncel

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Raporu Ne Zaman Hazırlanacak? Numan Kurtulmuş AçıkladıMilli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Raporu Ne Zaman Hazırlanacak? Numan Kurtulmuş AçıkladıGüncel

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Terörsüz Türkiye Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Feti Yıldız
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
59 Karelik Seçki: 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi' Açıldı 'Gazeteciliğin Yolculuğu Fotoğraf Sergisi' Açıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
İstanbul’da Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi? İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi?