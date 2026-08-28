Fethiye'de Korkutan Yangın! Alevler Evlere Dayandı, Vatandaşlar Tahliye Edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlerin yaklaşması üzerine Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltılırken, yaşlılar hastaneye sevk edildi.

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Fethiye'de Korkutan Yangın! Alevler Evlere Dayandı, Vatandaşlar Tahliye Edildi
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Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiği yangın, bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle geniş alana yayılırken, yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sebebiyle birçok evin de tahliye çalışmaları gerçekleştirildi.

Fethiye'de Korkutan Yangın! Alevler Evlere Dayandı, Vatandaşlar Tahliye Edildi - Resim : 1

TAHLİYE KARARI

Sık sık yön değiştiren alevler bazı evleri etkilerken, Fethiye Huzurevi de tahliye edildi. Boşaltılan binadan bulunan yaşlıların Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA-DHA

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Fethiye Orman yangınları
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