Fethiye’de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk, 6 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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Fethiye’de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk, 6 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çamköy Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fethiye’de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk, 6 Yaralı - Resim : 1

Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fethiye’de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk, 6 Yaralı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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