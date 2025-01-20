Fethiye’de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 2'si Çocuk, 6 Yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Çamköy Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si çocuk 6 kişi olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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