Fethiye’de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak için hareket eden lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Son Güncelleme:
Fethiye’de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan çıkış yapmak için hareket eden lastik bot içindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Koyunlar, Koçlarla Beraber 'Dans' Etti Koyunlar, Koçlarla Beraber 'Dans' Etti
Kandilli Duyurdu: Tekirdağ'da Deprem Kandilli Duyurdu: Tekirdağ'da Deprem
Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular
Nihal Candan Adliyeye Beyazlar İçinde Geldi Nihal Candan Adliyeye Beyazlar İçinde Geldi