Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya Silahlı Saldırı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Akarca Mahallesi’nde yürürken maskeli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Karaca, ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fethiye’nin Akarca Mahallesi’nde meydana geldi. Sokak ortasında pusu kuran ve yüzü maskeyle gizlenmiş olan bir şüpheli, Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Karaca'nın ayağına isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başkan Karaca, ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

'DURUMU SON DERECE İYİ, KIZGINIZ'

Saldırı haberinin ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca’nın kaldırıldığı özel hastaneye giderek doktorlardan durum hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışında Karaca ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaymakam Akkaya, olayın ilçe genelinde yarattığı üzüntü ve öfkeye dikkat çekti:

"Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli; gerekli tıbbi müdahale edildikten sonra en kısa sürede sağlığına kavuşacak. Bizim şu anki en büyük önceliğimiz ve üstümüze düşen görev, failin en kısa zamanda yakalanmasıdır. İlçemizde bu tür müessif olayların tekrarlanmaması adına her türlü güvenlik tedbirini en üst düzeyde alıyoruz."

SALDIRGAN ARANIYOR

Saldırının ardından ara sokaklara kaçarak izini kaybettiren maskeli şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeyi çembere aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor.

Kaynak: AA