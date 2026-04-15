Feshedilen MHP İstanbul Teşkilatı'nda Yeni Yönetim Belli Oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin 6 Nisan'da İstanbul teşkilatı için aldığı fesih kararının ardından yeni yönetim kadrosunu belirledi.

39 İLÇE ÖRGÜTÜYLE BİRLİKTE FESHEDİLMİŞTİ

Geçen hafta 39 ilçe teşkilatıyla beraber tamamen feshedilen MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz getirildi. Yeni il yönetim kurulu üyeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tarafından kamuoyuna ilan edildi.

Böylelikle Volkan Yılmaz başkanlığındaki MHP İstanbul Teşkilatı'nın yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Ahmet Yasak,

Ömer Çölüoğlu,

Mustafa Kemal Dalan,

Mustafa Karaçam,

Burak Arkaz,

Mehmet Çamur,

Hamit Şahinoğlu,

Mustafa Nohut,

Zafer Yalçın.

FETİ YILDIZ BAŞARILAR DİLEDİ

Atama kararlarını kamuoyuyla paylaşan Feti Yıldız, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

İstanbul teşkilatının yeni kadrosunu duyuran Yıldız, "MHP İstanbul İl Başkanı Sayın Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Ahmet Yasak, Sayın Ömer Çölüoğlu, Sayın Mustafa Kemal Dalan, Sayın Mustafa Karaçam, Sayın Burak Arkaz, Sayın Mehmet Çamur, Sayın Hamit Şahinoğlu, Sayın Mustafa Nohut, Sayın Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan yardımcımız Sayın Feti Yıldız’ı makamında ziyaret ettik.Hüsnü kabülleri ve ufuk açıcı sohbetleri için kendisine teşekkürlerimi sunarım. pic.twitter.com/IXgOq5eCps — Volkan Yılmaz (@BBvolkanyilmaz) April 14, 2026

Kaynak: Haber Merkezi