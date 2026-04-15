Feshedilen MHP İstanbul Teşkilatı'nda Yeni Yönetim Belli Oldu

MHP İstanbul teşkilatında fesih kararının ardından yeni yönetim belirlendi. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İl Başkanı Volkan Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek yeni yönetimi sosyal medya hesabından paylaştı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nin 6 Nisan'da İstanbul teşkilatı için aldığı fesih kararının ardından yeni yönetim kadrosunu belirledi.

39 İLÇE ÖRGÜTÜYLE BİRLİKTE FESHEDİLMİŞTİ

Geçen hafta 39 ilçe teşkilatıyla beraber tamamen feshedilen MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz getirildi. Yeni il yönetim kurulu üyeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız tarafından kamuoyuna ilan edildi.

Böylelikle Volkan Yılmaz başkanlığındaki MHP İstanbul Teşkilatı'nın yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Ahmet Yasak,
Ömer Çölüoğlu,
Mustafa Kemal Dalan,
Mustafa Karaçam,
Burak Arkaz,
Mehmet Çamur,
Hamit Şahinoğlu,
Mustafa Nohut,
Zafer Yalçın.

FETİ YILDIZ BAŞARILAR DİLEDİ

Atama kararlarını kamuoyuyla paylaşan Feti Yıldız, yeni yönetime başarı temennisinde bulundu.

İstanbul teşkilatının yeni kadrosunu duyuran Yıldız, "MHP İstanbul İl Başkanı Sayın Volkan Yılmaz'a, İl Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Ahmet Yasak, Sayın Ömer Çölüoğlu, Sayın Mustafa Kemal Dalan, Sayın Mustafa Karaçam, Sayın Burak Arkaz, Sayın Mehmet Çamur, Sayın Hamit Şahinoğlu, Sayın Mustafa Nohut, Sayın Zafer Yalçın ve diğer kardeşlerimize başarılar diliyorum. İ'la-yı Kelimetullah yolunda dualar sizinle olsun." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul İl Teşkilatı FeshedildiMHP İstanbul İl Teşkilatı FeshedildiGüncel

Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Siyasette 'İçişleri' Zirvesi: Murat Bakan ve Mustafa Çiftçi Masaya Oturuyor Murat Bakan ve Mustafa Çiftçi Masaya Oturuyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat Türkiye’ye Çöl Tozu Dalgası: Bu İllerde yaşayanlar Dikkat
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Gülistan Doku'nun Son Mesajları Ortaya Çıktı: Korkuyorum, Zaman Bitti 'Korkuyorum, Zaman Bitti'