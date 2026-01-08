Feribot Fırtınada Sürüklendi! Yolcular Denizin Ortasında Mahsur Kaldı
Topçular'dan yola çıkıp Eskihisar iskelesine yanaşamayıp sürüklenen arabalı feribot güvenli bölgede fırtınanın geçmesini bekliyor.
Yalova'da Topçular'dan 11.20'de Eskihisar'a gitmek için yola çıkan İDO'ya ait arabalı feribot, fırtınaya yakalandı.
Onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen geminin Kocaeli istikametine doğru sürüklendiği öğrenildi.
Yaklaşık 2 saattir deniz ortasında araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı beklerken, gemi kaptanı tarafından sık sık sakin olunması konusunda uyarıların yapıldığı öğrenildi.
