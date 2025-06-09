Ferdi Zeyrek'in Vefatının Ardından Hastaneden Açıklama

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu hastanede açıklama yapıyor.

Topçu'nun açıklamaları şu şekilde:

"5 Haziran Cuma günü saat 23.30'dan itibaren devam eden Başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında bugün saat 17.05 itibarıyla kardiyak arrest nedeniyle Sayın Başkanımız vefat etti, kendisini kaybetmiş bulunmaktayız. Ben kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar."

Kaynak: Haber Merkezi