Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili Yeni Gelişme: İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi, ilk duruşma tarihi belli oldu.

Son Güncelleme:
Ferdi Zeyrek'in Ölümüyle İlgili Yeni Gelişme: İlk Duruşma Tarihi Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı olaya ilişkin 2'si tutuklu 10 sanık, 5 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Bu kapsamda, tutuklu sanıklar havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. ile 8 tutuksuz sanığın yargılanmasına 5 Aralık Cuma günü başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, 2 şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 14 Haziran'da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ile H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Z.M, 27 Eylül'de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istenmişti.

Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek İçin Yürek Burkan Paylaşım: 'Kutlu Olsun Babacım'Nehir Zeyrek’ten Babası Ferdi Zeyrek İçin Yürek Burkan Paylaşım: 'Kutlu Olsun Babacım'Güncel

Manisa Futbol Kulübünden Duygulandıran Adım: Ferdi Zeyrek İçin 'Yas' FormasıManisa Futbol Kulübünden Duygulandıran Adım: Ferdi Zeyrek İçin 'Yas' FormasıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ferdi Zeyrek Manisa İddianame
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı
MSB'den Gürcistan'da Düşen Uçakla İlgili 7 Kritik Soruya Cevap! C-130 Uçaklarıyla İlgili Kritik Karar MSB'den Gürcistan'da Düşen Uçakla İlgili 7 Kritik Soruya Cevap!
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Ahmet Ercan Depremde Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Tek Tek Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın' Ahmet Ercan Türkiye’nin En Riskli İlçelerini Sıraladı! 'Buralardan Ev Almayın, Kiralık Tutmayın'
Çelişkili İfadeler, Silinen Kayıtlar… Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor Huriye Helvacı ve Küçük Osman'ın Ölümünde Tüm Oklar Aynı Kişiyi Gösteriyor
Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek
Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı Marmara'da Deprem, Silivri Sallandı
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi Sallandı! Sabah Saatlerinde Art Arda Deprem Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi Sallandı! Sabah Saatlerinde Art Arda Deprem