Ferdi Tayfur'un Kızına ve Damadına Şok Dava! Milyonlarca Liralık Vurgun İddiası

Geçen yıl hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı. İddialara göre Tayfur ve Aydın, kurdukları marka üzerinden bayilik vaadiyle çok sayıda kişiden yüksek meblağlarda para aldı. Sabah gazetesinin haberine göre dosyada, çiftin bir kişiye verdikleri 5 milyon liralık senetlerin protesto edildiği, başka mağdurlardan ise ürün teslimi sözüyle para toplandığı ancak ürünlerin gönderilmediği öne sürüldü. Ayrıca soruşturma kapsamında sahte fatura düzenlendiği iddiaları da yer aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikayetler üzerine başlatılan soruşturmanın ardından savcılık, Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından dava açtı. Hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklama yapan Tuğçe Tayfur ise iddiaları reddetti. Tayfur, babası Ferdi Tayfur’un vefatından önce açtığı marka davası nedeniyle maddi olarak zarara uğradıklarını savunarak, bayilere ürün gönderildiğini ve bazı kişilerden ürün bedellerinin dahi alınmadığını ileri sürdü. Tayfur, “Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor, iftiraya uğruyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi