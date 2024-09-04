Fenomenler İlk Kez Hakim Karşısında: Polatlar ve Candan Kardeşler İçin Kritik Gün

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanık bugün Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısında.

Polatlar hakkında hazırlanan iddianamede suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme, kara para aklama gibi suçlardan 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, soruşturmaya ilişkin hazırlanan MASAK raporu sonrası avukatının başvurusu üzerine 19 Ağustos 2024 tarihinde tahliye edilmişti.

DUA İSTEDİ

Dilan Polat, Instagram hesabında kurduğu "Enerciiii" kanalındaki 300 bine yakın takipçisine bir istekte bulundu.

Polat, takipçilerinden birer Fetih Suresi okumasını istedi.

ENGİN POLAT'I ZİYARET ETTİ

Dilan Polat, dava öncesinde dün tutuklu bulunan eşi Engin Polat’i ziyaret etti. Dilan Polat’ın cezaevinde kayınpederi Sezgin Polat’la da görüştüğü öğrenildi.

CANDAN KARDEŞLER DAVASI

Bahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

Televizyondaki bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye olmuştu.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamenin hazırlanmasının ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ilk dava görülecek.

İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi.