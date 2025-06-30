Fenomen Yarışma Alfapetek Yeni Adresinde! 1 Temmuz’dan İtibaren Heyecanı Ekrana Taşıyacak

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2009 yılında ekranlara gelen Kelime Oyunu yarışma programının sunuculuğunu yaparak hafızalara kazınan ünlü sunucu Ali İhsan Varol, Alfapetek ile tv100 ekranlarında seyircisiyle hasret gidermeye hazırlanıyor.

SEVİLEN YARIŞMA YENİDEN EKRANDA

Heyecan, eğlence ve kıyasıya rekabetin eksik olmadığı yarışmaların bilinen ismi Ali İhsan Varol ile Alfapetek, yaz akşamlarına renk katacak.

HER GÜN YENİ HEYECAN

Ekranların en sevilen ve bağımlılık yapan yarışma programı Alfapetek, tv100 ekranlarına rekabet dolu mücadeleleri, eğlenceli anları ve dostluk dolu paylaşımlarını taşıyacak. Kahkahası bol, enerjisi yüksek ve heyecanın hiç düşmediği serüven Alfapetek, her gün yayınlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi