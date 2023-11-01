Fenomen Mahir'in dolandırdığı kadınlar konuştu, Didem Arslan Yılmaz şoke oldu
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına, "Fenomen Mahir" olarak tanınan Mahir Düz'ün mağdurları bağlandı. Esra Çömelek'in milyonlarca lirasını kaptırdığını söylemesinin ardından yayına mesaj gönderen Polonyalı bir kadın, 3 sene boyunca nasıl dolandırıldığını anlattı.
Show TV’nin hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınlanan programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de sosyal medya fenomeni Mahir Düz’ün mağdur ettiği kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Programa katılan Esra Çömelek, sevgilisi fenomen Mahir Düz‘ün kendisinden sürekli para istediğini, 150 bin lira vergi ve 50 bin lira esnafa olan borcu olduğunu söylemişti.
Ayrıca ortalama 10 ila 20 bin liralık 3-4 kredi kartı borcunu da ödediğini söyleyen Çömelek, Aynı evde 9 ay birlikte yaşadıkları dönemde Mahir’in yasaklı madde ticareti yaptığını da iddia etmişti.
Çömelek, "Bir kız arkadaşından bahsetti. Mahkemelikti, devam ediyordu mahkemeleri. 'Kızın boynunu kırdım' demişti. 'Senin de boynunu kırarım' demişti bana. Bu psikopat yani. Çok güzel oynayan..." diyerek kendisinin de tehdit edildiğini öne sürmüştü.
"MAHİR'E İNANIP 7 BİN EURO GÖNDERDİM"
Fenomen Mahir ile ilgili bu kez yeni bir iddia ortaya atıldı. Cuma günü Londra’dan gelen ihbarla stüdyo adeta karıştı, Polonyalı müvekkilinin dolandırıldığını söyleyen avukatın iddialarıyla herkes şoke oldu. Polonyalı mağdur emekli kadın Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi için çektiği videoda; “Mahir’e inandım, 7 bin euro gönderdim” dedi.
Avukatı İrem ise "Mahir’in bu işi tek başına yapmadığını, bunun bir çete işi olabileceğini" söyledi. Ayrıca müvekkiliyle 3 yıl boyunca; yani programa başvuran Esra Çömelek hayatındayken iletişimde olduğunu ve kendisini kandırmaya devam ettiğini açıkladı.
O kadın şunları anlattı:
"Mahir beni sevdiğini söyledi. Ona inanarak 7 bin Euro gönderdim. Şu an emekliyim ve zorlanıyorum. Bu yaşananlardan dolayı zorluk yaşıyorum."
SANATÇI EDASIYLA ÇEKTİĞİ SAHTE VİDEOLAR
Mahir’in hesaplarını ve adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen abisi Şakir’in de sosyal medyada paylaştığı video ekranlara geldi.
Şakir o videoda “Görüntüler montajdır” diyerek ekibi suçlasa da Didem Arslan Yılmaz; Mahir’in kadınları etkilemek için farklı sesler kullanarak, sanatçı edasıyla çektiği sahte videoları yayınlayarak kendisine cevap verdi.
FENOMEN MAHİR HAKKINDA İHBAR YAĞMURU
Canlı yayına bağlanan bir başka isim; “Mahir 25 yaşındayken zengin yaşlı kadınlarla birlikte olarak onların parasını alıyordu, bana da gel bu işi yapalım dedi” iddiasında bulundu.
Mahir hakkında Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibine ihbarlar yağmaya devam ettiği belirtildi.