Fenomen Mahir'in dolandırdığı kadınlar konuştu, Didem Arslan Yılmaz şoke oldu

Avukatı İrem ise "Mahir’in bu işi tek başına yapmadığını, bunun bir çete işi olabileceğini" söyledi. Ayrıca müvekkiliyle 3 yıl boyunca; yani programa başvuran Esra Çömelek hayatındayken iletişimde olduğunu ve kendisini kandırmaya devam ettiğini açıkladı.