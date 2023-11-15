Fenomen antrenöre kıskanç sevgili dayağı: Site güvenliği kurtardı
İzmir'de sosyal medya fenomeni ve antrenör Aleyna Küçük, tatilde tanıştığı Yunus D. isimli şahsa spor eğitimi verme konusunda anlaştı. Spor salonunda duş alacak yer bulamayan Küçük, öğrencisi Yunus D.'nin evinde duş alınca kıskanç sevgilinin hışmına uğradı.
Olay 3 Temmuz 2023 tarihinde meydana geldi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Aleyna Küçük tatil yapmak için gittiği Çeşme'de konakladığı otelde kendisine yol tarifi soran kişiyle tanıştı.
Genç kadının antrenör olduğunu öğrenen Yunus D., isimli kişi özel ders almak istedi. Küçük, Yunus D. isimli kişiyle anlaştı.
SEVGİLİSİNİN EVİNİ BASIP ANTRENÖRÜ DÖVDÜ
Talebi kabul eden genç kadını sabah saatlerinde alan Yunus D., oturduğu lüks rezidansın spor salonuna götürdü. İkili spor sonrası salonda duş alanı olmadığı için genç adamın oturduğu daireye gitti.
Duş sonrası salon oturdukları sırada eve bir anda iddiaya göre Yunus D.'nin kız arkadaşı olan Elvan isimli genç kadın gelerek Aleyna Küçük'e saldırmaya başladı.
SİTE GÜVENLİĞİ DAYAKTAN KURTARDI
Neye uğradığını şaşıran Aleyna Küçük yanlış anlaşıldığını, erkek arkadaşına spor dersi verdiğini söylemeye çalışsa da öfkeli sevgili ünlü antrenörü darp etmeye devam etti.
Çıkan tartışmayı Yunus D., ayırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine site güvenliği devreye girerek ikiliyi ayırdı.
Parmağı ısırılan, yüzü ve bacağından darbe alan genç kadın karakola giderek kendisine saldıran kişiden şikâyetçi oldu.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Karakolda ifade veren Aleyna Küçük Elvan isimli şahsın erkek arkadaşının evine gelerek bir anda kendisine saldırdığını, olayı anlatmak için konuşmaya çalıştığını ancak genç kadının adeta gözünün döndüğünü ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edildiğini belirtti.
Olay sırasında parmağını ısıran saldırgana karşılık vermeyip sadece kendisini korumaya çalıştığını söyleyen antrenör şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.