Fenerbahçe'nin fikstürü zorlu: 12 günde 4 maça çıkacak!

Süper Lig lideri Fenerbahçe, 12 gün içerisinde 3’ü lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere İstanbul’da 4 maça çıkacak.

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Fenerbahçe'nin fikstürü zorlu: 12 günde 4 maça çıkacak!

Trendyol Süper Lig’de 53 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, yeni yılda oynadığı 3 lig maçında 3 galibiyet elde etti. Ligde 9 maçlık yenilmezlik serisi bulunan sarı-lacivertliler, yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçını oynayacak.

Sahasında Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, 21 Ocak Pazar günü ligin 21. haftasında Samsunspor’u konuk edecek. Bu müsabakadan 3 gün sonra Başakşehir ile deplasmanda lig maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 28 Ocak Pazar günü Kadıköy’de MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.

Bu yoğun takvim sonrası Fenerbahçe’nin ocak ayındaki maçları da tamamlanmış olacak.

Kaynak: İHA

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