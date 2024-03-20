Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu 2 taraftar tutuklandı

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiyle ilgili flaş gelişme yaşandı. Sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

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Fenerbahçeli futbolculara saldıran Trabzonsporlu 2 taraftar tutuklandı

Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 12 kişiyle yeni bir gelişme yaşandıç

Sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ve korner direğiyle sarı laciverti oyunculara doğru koşan Engin Taşkın, tutuklandı.

Adliyedeki diğer şüphelilerin savcılık işlemleri sürüyor.

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