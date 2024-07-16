Fenerbahçe'den Yeni Transfer: KAP'a Bildirildi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralandığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe'den Yeni Transfer: KAP'a Bildirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralandığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den Yeni Transfer: KAP'a Bildirildi - Resim : 1

19.30'DA İSTANBUL'A GELİYOR

Hücum hattını hareketli kanat oyuncularıyla takviye etmeyi planlayan sarı lacivertliler, Fransız yıldızın kulübüyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 19:30'da İstanbul'da olacak.

Saint-Maximin, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Newcastle United formasıyla Premier Lig'de 4 sezon top koşturan Saint-Maximin, 111 maçta 12 gol ve 5 asistle oynadı. Geçen sezonu Al Ahli'de geçiren yıldız oyuncu 30 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Sarı lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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