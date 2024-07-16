Fenerbahçe'den Yeni Transfer: KAP'a Bildirildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralandığını KAP'a bildirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferini resmen açıkladı.

19.30'DA İSTANBUL'A GELİYOR

Hücum hattını hareketli kanat oyuncularıyla takviye etmeyi planlayan sarı lacivertliler, Fransız yıldızın kulübüyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin kiralık olarak anlaşma sağladığı 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu 19:30'da İstanbul'da olacak.

Saint-Maximin, sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

Newcastle United formasıyla Premier Lig'de 4 sezon top koşturan Saint-Maximin, 111 maçta 12 gol ve 5 asistle oynadı. Geçen sezonu Al Ahli'de geçiren yıldız oyuncu 30 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

Sarı lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."