Fenerbahçe'den Bir Acı Haber Daha! Kongre Üyesinin Eşi ve Kızı Faciada Hayatını Kaybetti

Bolu'daki Kartallaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında en az 66 kişi hayatını kaybetti, 51 vatandaş ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da bulunduğu açıklanmıştı.

Fenerbahçe'den bir acı haber daha geldi. Faciada Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyesi Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan'ın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Başımız Sağ Olsun. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangında Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın da hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Ceren Yaman Doğan ve Lalin Doğan’a Allah’tan rahmet; Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyemiz Rıfat Doğan başta olmak üzere yakınlarına ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Yangında hayatını kaybeden tüm canlarımız için ülkemize bir kez daha başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü."

Kaynak: ANKA