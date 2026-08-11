Fenerbahçe'den '4 Nisan Operasyonu' Açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon kentinde Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs seyir halindeyken düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yapılan çalışmalar neticesinde 5 kişinin yakalandığını ve gözaltına alındığını duyurmuştu.

'ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR'

Fenerbahçe'den de konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Bu menfur saldırıların somut deliller ışığında tüm yönleriyle aydınlatılacağına; faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğine ve böylece kamu vicdanının yıllardır beklediği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"4 Nisan 2015 tarihinde, futbol takımımızı taşıyan takım otobüsümüze, Trabzon’da gerçekleştirilen ve yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü’nü, camiasını ve mensuplarını değil, Türk Sporunu ve kamu vicdanını hedef alan, bu alçak silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir.



Saldırının ardından, hiçbir ilerleme olmaksızın geçen 11 yılın sonunda, yakın dönemde, bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkânlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor; devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz.

CUMHURBAŞKANI VE İÇİŞLERİYLE ADALET BAKANLARINA TEŞEKKÜR

Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi’ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin, adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkânlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.

12 MAYIS OLAYLARI HATIRLATILDI

Bugün devletimiz tarafından ortaya konulan bu kararlı iradenin; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden Fenerbahçelilerin hedef alındığı 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de aralanmasına, akamete uğrayan soruşturmanın yeniden açılarak, bu olayın da tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılmasına vesile olacağına inanıyoruz.



Bu menfur saldırıların somut deliller ışığında tüm yönleriyle aydınlatılacağına; faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğine ve böylece kamu vicdanının yıllardır beklediği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe otobüsüne 4 Nisan 2015'te silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucunda otobüs şoförü yaralanmış, otobüs içerisinde bulunan futbolcular ve teknik ekip büyük bir felaketten son anda kurtulmuştu. Açılan soruşturmada gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakılmıştı.

Fenerbahçe'den uzun süre bu dosyanın tekrar açılması için açıklamalar gelmişti. 27 Mayıs'ta Akın Gürlek, dosyanın yeniden ele alınacağını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi