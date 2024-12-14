Fenerbahçe Zorlu Maçta Galip
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Arkas Spor'u 3-2'lij skorla yendi.
Efeler Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-2'lik skorla geçti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Samet Baltacı, Çağatay Durmaz, Drazen Luburic, Drzyzga Fabian, Yiğit Gülmezoğlu, Meisam Salehi (Burak Güngör, Caner Pekşen, Deniz Karyagın, Kaan Gürbüz, Mert Cuci, Yasin Aydın)
Arkas Spor: Eduardo Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Georgy Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı, Can Koç)
Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-14, 15-11
Süre: 127 dakika (29, 29, 26, 23, 20)
Kaynak: İHA