Fenerbahçe Stadının Yanındaki İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü

Kadıköy'de Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat duvarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki inşaat alanında bir tehlike atlatıldı. Yapımı devam eden inşaatın temel kazı çalışmalarında, alanı çevreleyen istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü.

KONTEYNER DE DÜŞTÜ

İstinat duvarıyla beraber işçilerin kaldığı konteyner de boşluğa düştü, şans eseri olay esnasında konteynerde hiç kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken çökme anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

