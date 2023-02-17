Felaketin 11'inci günü: Can kaybı 39 bin 672'ye ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 39 bin 672 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

CNN Türk canlı yayınına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrasındaki çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Depremin ilk meselesi arama kurtarmadır" diyen Soylu, "Sadece arama kurtarma yapılan bina sayısı 20 binin üzerindedir. 82 bina da ağır hasar kodu konulmuştur. 10 ilde yaptığımız hasar tespitlerinde hemen hemen yarı orandayız. Tabii bununla birlikte aynı zamanda şu ana kadar 39 bin 672 vatandaşımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.