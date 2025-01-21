Feci Ölüm! Ters Yöne Girdi, Kamyonla Çarpıştı

Aydın'da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Ters yöne giren otomobil, kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Feci Ölüm! Ters Yöne Girdi, Kamyonla Çarpıştı

Gece saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Pınardere Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen 60 yaşındaki Suat Savran'ın kullandığı HH SU 2514 yabancı plakalı otomobil ile karşıdan gelen Mustafa S.'nin kullandığı 35 HB 7111 plakalı kamyon çarpıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsü Savran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kamyon şoförü Mustafa S. ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suat Savran'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı Konut Alacaklar Dikkat! İstanbul ve Ankara'nın En Kârlı İlçeleri Açıklandı
Tanju Özcan, Bolu Otel Yangınındaki Son Durumu Açıkladı Tanju Özcan, Otel Yangınındaki Son Durumu Açıkladı
Bolu'daki Yangın Faciasında Otelin İçi İlk Kez Görüntülendi Cehennemin Yaşandığı Otelin İçinden İlk Görüntü
Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı Soyuldu Memleket Partisi'nin İl Başkanlığı Soyuldu
Saç Fırçasını Anında Temizliyor! Mikrop Saçan Fırçaları Temizlemek Bu Kadar Basit Saç Fırçasını Anında Temizliyor! Mikrop Saçan Fırçaları Temizlemek Bu Kadar Basit
Sivas'ta Yıldız Dağı'ndaki Bir Otelde Patlama! Yaralılar Var Kayak Sporcuları Dehşeti Yaşadı, Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
6 Yıl, 2.760 Gün Erken Emeklilik Fırsatı! EYT'den Sonra Bu Şartları Sağlayan Kolayca Emekli Olabilecek EYT'den Sonra Milyonlara Erken Emeklilik Fırsatı
Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 Bin TL Kazanıyor Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 in TL Kazanıyor