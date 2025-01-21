Feci Ölüm! Ters Yöne Girdi, Kamyonla Çarpıştı

Gece saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu Pınardere Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Otoyolda ters yönde ilerleyen 60 yaşındaki Suat Savran'ın kullandığı HH SU 2514 yabancı plakalı otomobil ile karşıdan gelen Mustafa S.'nin kullandığı 35 HB 7111 plakalı kamyon çarpıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsü Savran’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kamyon şoförü Mustafa S. ise sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Suat Savran'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA