Feci Olay! Motorlu Testereyle Ayağını Kesti
Adıyaman'da motorlu testereyle odunları kesen 36 yaşındaki Mehmet Demir, bir anlık dalgınlık sonucu ayağını kesti. Yaralı adam, hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’da bir kişi motorlu testereyle ayağını keserek yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yenimahalle Karapınar Caddesi yakınlarında bir işletmeye ait odunları motorlu testere ile kesen Mehmet Demir (36), bir anlık dalgınlık sonucu ayağını kesti. Ayağından yaralanan Mehmet Demir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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