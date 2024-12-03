Feci Kazadan 17 Gün Sonra Öldü

Bartın’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Zeliha Edalı, 17 günlük yoğun bakım mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

Feci Kazadan 17 Gün Sonra Öldü

Bartın Vural Ak Kavşağı'ndan Safranbolu Kavşağı'na seyir halinde bulunan Z.Ç. idaresindeki 74 ABA 032 plakalı otomobil, bir benzin istasyonunun önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Edalı'ya çarpmış, çarpmanın etkisiyle Zeliha E., metrelerce havaya fırlarken, şalı yola, kendisi ise otomobilin tavanına düşmüştü.

Kazada ağır yaralanan Zeliha Edalı, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Lazadan 17 gün sonra yaşamını yitiren Zeliha Edalı, Bartın'ın Serdar Köyü'nde dualarla son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

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