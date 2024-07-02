Feci kazada TIR alev aldı: Sürücü yanarak hayatını kaybetti

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Kahramanmaraş arasındaki bölümünde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir TIR aynı yönde ilerleyen başka bir TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bir TIR alev alarak yanmaya başladı. Araçta sıkışan sürücü ise yanarak hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını söndürürken yanan turun sürücüsü yanarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şoför

Kahramanmaraş İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA