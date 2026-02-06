Feci Kazada Mucize Kurtuluş! Tırın Altında Sıkıştı, Kaskı Kurtardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Büyükdikili Mahallesi’nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 01 CSH 28 plakalı motosiklet, 42 YV 515 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü, TIR’ın çekici kısmının altında kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yardım ekipleri gelene kadar sürücünün yanında bulunan vatandaşlar, paniğe kapılmaması için onu sakinleştirmeye çalıştı.

SOĞUKKANLILIĞINI KORUDU

Motosiklet sürücüsünün ise soğukkanlılığını koruyarak, “Korkmuyorum, siz de korkmayın” demesi dikkat çekti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Koruyucu ekipmanları sayesinde ciddi bir yara almayan sürücü, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA