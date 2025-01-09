Feci Kazada 16 Yaşındaki Umut Hayatını Kaybetti

Antalya Serik'te motosikletle kamyonetin çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Mesut Umut Miş hayatını kaybetti, 15 yaşındaki arkadaşı Mustafa Akıncı yaralandı.

Feci Kazada 16 Yaşındaki Umut Hayatını Kaybetti

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Belek- Kadriye turizm yolunda meydana geldi. Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet ile U.K'in kullandığı 07 AAL 110 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Mustafa Akıncı yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mesut Umut Miş ilçedeki özel hastaneye, arkadaşı Mustafa Akıncı Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mesut Umut Miş, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mustafa Akıncı'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü U.K. polis tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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