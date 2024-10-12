Feci Kaza: Yük Treninin Çarptı, Yaşamını Yitirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen talihsiz bir olayda, yük treninin çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.

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Feci Kaza: Yük Treninin Çarptı, Yaşamını Yitirdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tren raylarında bulunan R.U.'ya (65) yük treni çarptı. Makinistin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde R.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasında R.U.'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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