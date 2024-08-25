Feci Kaza: Traktör Devrildi, 6 Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarladan dönen akrabaların bulunduğu traktör römorkuyla birlikte devrildi. Yaşanan kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Feci Kaza: Traktör Devrildi, 6 Kişi Yaralandı

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Hasan Ç. (41) yönetimindeki 16 Y 1298 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak arkasındaki römorkuyla birlikte devrildi. Kaza sonucu traktör sürücüsü ile römorkta bulunan Ahmet M. (19), Selman D. (16), Ahmet Talha Ç. (16), Arda Ö. (18) ve Asiye A. (66) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Asiye A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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