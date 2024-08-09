Feci Kaza: TIR'ı Sollamak İsterken Defalarca Takla Attı!

Kastamonu'da meydana gelen feci kazada, TIR'ı sollamak isteyen araç taklalar attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Feci Kaza: TIR'ı Sollamak İsterken Defalarca Takla Attı!

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Bük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan İstanbul'a gitmek için seyir halinde olan Niyazi Taş (32) yönetimindeki 34 BB 2150 plakalı Peugeot marka otomobil, kiremit yüklü TIRı sollamak isterken refüje çarparak taklalar attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Buket Taş (25), Elisa İnci Taş (6) ve Ferdi Taş (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve AraşTIRma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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