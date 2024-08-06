Feci Kaza! Motosikleti Devrilen Sürücüye Araçlar Çarptı

Karabük'te devrilen motosikletinden yola savrulduktan sonra araçların çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

Sefa Durmuş (35) idaresindeki 34 GOG 407 plakalı motosiklet, Karabük-Ankara kara yolu Cildikısık Tüneli'nde sürücüsü kontrolü kaybedince yolun sağındaki bordür taşına çarparak devrildi. Yola savrulan Durmuş'a aynı yönden gelen araçlar çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

PLAZMA BAĞIŞÇISI OLMUŞTU

2020'de yeni tip koronavirüse yakalanan Sefa Durmuş, sağlığına kavuşmasının ardından plazma bağışçısı olmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören hastalara yardımcı olmak adına herkesi plazma bağışı için kan vermeye çağırmıştı.

Kaynak: AA