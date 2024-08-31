Feci Kaza! Menfeze Çarpan Otomobildeki 3 Kişi Öldü

Malatya'da meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Feci Kaza! Menfeze Çarpan Otomobildeki 3 Kişi Öldü

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 59 AFU 977 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Aşağıulupınar mevkisinde yol kenarındaki beton menfeze çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Cevdet, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybetti. Ağır yaralanan İsmet Akkan ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor Japon Şefler Pilavı Böyle Pişiriyor ve Asla Pilavın Dibi Tutmuyor
Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Hatay'da Evde Çıkan Yangın Korkuttu Hatay'da Evde Çıkan Yangın Korkuttu
Özgür Demirtaş'tan Diyanet'e Büyük Tepki Özgür Demirtaş'tan Diyanet'e Büyük Tepki