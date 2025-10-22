Fay Hatları Tek Tek İncelendi: En Yüksek Deprem Riski O İki İlçede

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öncülüğünde yürütülen fay araştırması tamamlandı. Van, Hakkari ve Ağrı’daki beş aktif fay hattında yapılan kazı çalışmalarında geçmiş depremlerin izleri incelendi. Araştırma sonucunda en yüksek deprem riskine sahip iki ilçe netleşti.

ÜÇ ŞEHİRDE BEŞ FAY HATTI MERCEK ALTINDA

Van, Hakkari ve Ağrı’daki beş aktif fay hattında yapılan kazı çalışmalarında geçmiş depremlerin izleri incelendi.

Türkiye’nin birinci derece deprem kuşağında yer alan Van, Hakkari ve Ağrı’da yürütülen saha çalışmaları tamamlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), AFAD ve Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında, beş aktif fay hattı sahada incelendi. Elde edilen veriler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderilerek analiz edildi. Merkez, bölgede deprem tehlikesi yüksek alanları belirledi.

İKİ YIL ÖNCE BAŞLAYAN PROJE TAMAMLANDI

Araştırma sonucunda en yüksek deprem riskine sahip iki ilçe netleşti.

“Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” projesi, iki yıl önce başlatılmıştı.

Altı kişilik uzman ekip, Van’daki Başkale ve Erciş, Hakkari’deki Yüksekova ve Şemdinli, Ağrı’daki Tutak faylarında detaylı incelemeler yaptı. Her bir bölgede 30 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde hendekler kazılarak eski depremlerin izleri araştırıldı. Jeolojik örnekler alınarak fay hatlarının geçmiş hareketleri ve deprem tekrarlanma aralıkları belirlendi.

VAN VE HAKKARİ’DE RİSK YÜKSEK

Proje ekibinde yer alan Dr. Öğr. Üyesi Mutlu, yapılan analizlerin sonucunda en yüksek deprem riski taşıyan ilçelerin Yüksekova ve Şemdinli olduğunu açıkladı.

Dr. Mutlu, bölgeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Van’daki 7,2 büyüklüğündeki deprem, bindirme fay üzerinde yaşanmıştı. Bölgede tektonik hareketlere bağlı tüm fayların yıkıcı deprem potansiyeli bulunuyor. Yüksekova ve Şemdinli fay zonları ise ciddi risk teşkil ediyor. Tarihsel olarak büyük bir deprem kaydı olmasa da kazılarda geçmişe ait sarsıntı izlerine ulaştık. Bu nedenle bölge sismik boşluk olarak değerlendiriliyor.”

Mutlu ayrıca, Yüksekova’nın zemin yapısının depreme karşı oldukça zayıf olduğunu vurguladı.

BULGULAR TÜBİTAK’A GÖNDERİLDİ

Fay hatlarından alınan örnekler laboratuvar ortamında yaş analizi testine tabi tutuldu.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne gönderilen numunelerle fayların geçmiş aktiviteleri ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Dr. Mutlu, “Sonuçlar elimizde, ancak yaş kalibrasyonları tamamlandığında veriler netleşecek. Bu çalışmalarla bölgenin deprem geçmişini bilimsel olarak belgelemeyi hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: AA