Fatih'te Surlarda Dehşet Anları! Katil Yarım Saat Arayla İki Kadını Öldürmüş

İstanbul Fatih'te bir şahıs, kimliği henüz belirlenmeyen bir kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı.

Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Surlardan atlayan katilin yarım saat arayla 2 kadını öldürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklama şöyle:

Kaynak: DHA