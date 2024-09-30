Fatih'te Silahlı Saldırı! Önce Takip Etti, Sonra Dehşeti Yaşattı

Fatih'in İskenderpaşa Mahallesi Hacı Halit Sokak, dehşet anlarına tanıklık etti. İddiaya göre, eski kız arkadaşının yeni sevgilisini gören şahıs, ikiliyi takip etmeye başladı. Takibini süren saldırgan, akşam saatlerinde kız arkadaşı ve yanındaki kişiyi, araçta gördü ve yanlarına gitti.

ESKİ SEVGİLİYE SİLAHLI SALDIRI

Eski sevgili, silahıyla ikiliye ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda kadın, bacağından yaralanırken, otomobile çok sayıda kurşun isabet ettiği öğrenildi. Öte yandan saldırganın ikiliye doğrulttuğu anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA