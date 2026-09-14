Fatih'te Kurşunlanan İş Yerini Fotoğraflayan Şüpheli Yakayı Ele Verdi

İstanbul Fatih'te daha önce silahla ateş edilen iş yerinin fotoğraflarını çekerken yakalanan zanlı tutuklandı.

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Fatih'te Kurşunlanan İş Yerini Fotoğraflayan Şüpheli Yakayı Ele Verdi
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Piyer Loti Caddesi'nde mahalle ve çarşı bekçileri, daha önceden tehdit amacıyla silahla ateş açılan bir iş yerinin önüne motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin fotoğraf çektiğini fark etti. Bunun üzerine kimliği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde, gözaltına alınan zanlılardan birisinin cep telefonunda iş yerine ait fotoğraflar bulundu. Bunun üzerine şüphelinin Küçükçekmece'deki evinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan fotoğraf çeken tutuklandı, diğeriyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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