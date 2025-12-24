Fatih Terim, Rezan Epözdemir ile Arasındaki Beş Milyonluk Transferi Açıkladı

Tutuklu avukat Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporunda, Epözdemir tarafından Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL'lik bir transfer yapıldığı belirtildi. Fatih Terim cephesinden yapılan açıklamayla, bu transferin nedeni ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Fatih Terim, Rezan Epözdemir ile Arasındaki Beş Milyonluk Transferi Açıkladı
Tutuklu avukat Rezan Epözdemir ve yakın çevresinin mali işlemleriyle ilgili hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporundaki ayrıntılar dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebi üzerine hazırlanan raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı.

Gerçek Gündem yazarı Seyhan Avşar'ın haberinde yer alan listede; teknik direktör Fatih Terim’e de 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı görüldü. Söz konusu haberin ardından Fatih Terim cephesinden açıklama geldi.

'MAHKEMENİN HÜKMETTİĞİ TUTAR'

Terim'in avukatlarından yapılan açıklamada "Av. Rezan Epözdemir tarafından müvekkilimize transfer edilen tutar, Av. Rezan Epözdemir’in Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılmış bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutardır. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş ve akabinde Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de, bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Terim Rezan Epözdemir
