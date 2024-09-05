Fatih Sultan Mehmet’i Mest Eden İlçe: İstanbul’a Çok Yakın, Ege ve Akdeniz’i Aratmıyor, Dünyanın Göz Bebeği Oldu

Bartın’ın Amasra ilçesi dünyanın gözbebeği oldu. Karadeniz’in cennet köşesi olan Amasra adeta Akdeniz ve Ege Sahillerini andırıyor. Eşsiz doğal güzelliğiyle Fatih Sultan Mehmed’in görünce "Lala, lala!, Çeşm-i Cihan bu mu ola" diyerek dünyanın göz bebeği olarak tanımladığı Amasra, Batı Karadeniz’in incisi konumunda. Akın akın göç alan ilçe, çok popüler hale geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem