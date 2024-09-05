Fatih Sultan Mehmet’i Mest Eden İlçe: İstanbul’a Çok Yakın, Ege ve Akdeniz’i Aratmıyor, Dünyanın Göz Bebeği Oldu

Dünyanın göz bebeği olan güzelliği ile büyüleyen bir ilçe. Osmanlı’nın 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in "Lala, lala!, Çeşm-i Cihan bu mu ola" dediği ilçe doğal güzelliğiyle mest ediyor. Bartın’ın gözde ilçesi, Karadeniz’de Akdeniz’i andıran bir cennet.

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Fatih Sultan Mehmet’i Mest Eden İlçe: İstanbul’a Çok Yakın, Ege ve Akdeniz’i Aratmıyor, Dünyanın Göz Bebeği Oldu - Resim: 1

Bartın’ın Amasra ilçesi dünyanın gözbebeği oldu. Karadeniz’in cennet köşesi olan Amasra adeta Akdeniz ve Ege Sahillerini andırıyor. Eşsiz doğal güzelliğiyle Fatih Sultan Mehmed’in görünce "Lala, lala!, Çeşm-i Cihan bu mu ola" diyerek dünyanın göz bebeği olarak tanımladığı Amasra, Batı Karadeniz’in incisi konumunda. Akın akın göç alan ilçe, çok popüler hale geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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